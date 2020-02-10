شكرا لقرائتكم خبر عن "بونج جون هو" أفضل مخرج عن فيلم Parasite فى حفل توزيع جوائز الاوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ف مفاجأة لعشاق السينما، حصد فيلم Parasite، جائزة أفضل مخرج، والتى ذهبت للمخرج بونج جون هو، بعد أن حصد الفيلم جائزتين، وهما كأفضل فيلم أجنبى، وأفضل سيناريو أصلى، كذلك حصد فيلم 1917 ثلاث جوائز، وهى أفضل مكساج، وأفضل تصوير تصوير سينمائى، وأفضل مؤثرات بصرية، ومن المتوقع أن تزيد عدد الجوائز بالنسبة للفيلم، وأيضا يتوقع أن يحصد جائزة أفضل فيلم في نهاية الحفل، و Parasite من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، وإخراج سام مينديز، وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

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كان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.