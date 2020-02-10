شكرا لقرائتكم خبر عن قطط على مسرح حفل الأوسكار ..أعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهر جيمس كوردن و ريبيل ويلسون وهما يرتديان ملابس كالقطط وذلك أثناء تقديمهما جائزة أفضل مؤثرات بصرية والتي كانت من نصيب فيلم 1917، وتأتي تلك الخطوة كنوع من الدعاية لفيلمهما cats بطولة إدريس البا، إيان ماكلين، ريبل ويلسون، جودي دينش، تايلور سويفت، جيمس كوردين، راي وينستون، فرانشيسكا هايوارد، جنيفر هدسون، لوران بورجوا، ميت مولي، لوري ديفيدسون.

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يدور فيلم Cats حول قبيلة من القطط تسمى Jellicles، التي تقرر سنويًا أي واحد سيصعد إلى طبقة أعلى وهى Heaviside، ومن ثم يعود إلى حياة Jellicle من جديد.

شهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبى فى هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، تم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا فى يوم الأربعاء 12 فبراير الجارى.