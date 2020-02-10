شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب عن "اللعبة": ردود أفعال ما شوفتهاش من أيام "تامر وشوقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة مي كساب خلال تصريحات خاصة لليوم السابع علي سعادتها بسبب ردود أفعال مسلسل "اللعبة" منذ عرض المسلسل علي احدي المنصات الإلكترونية وأضافت: "ما شوفتوش رد الفعل اللي حصل علي مسلسل "اللعبة" من أيام مسلسل "تامر وشوقية" لما حقق نجاح كبير وقتها فاق توقعات الكل".

كما كشفت الفنانة مي كساب عن رأيها بخصوص عرض المسلسل على احدي المنصات الالكترونية بعدما كان مقرر طرحه في شهر رمضان الماضي بقولها : "من الواضح أن المستقبل لتلك المنصات بسبب غزو الانترنت لحياتنا جميعاً، وبالتالي فهناك قطاع كبير لم يعد يفتح التليفزيون مثلما كان يحدث قديماً".

جدير بالذكر أن الفنانة مي كساب كانت قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "أنا"، عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، حيث حققت الأغنية آلاف المشاهدات منذ طرحها.

وروجت مي كساب، للأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام"، حيث نشرت جزءا من الاغنية وعلقت عليها قائلة :" أغنيتي الجديدة أنا على اليوتيوب، وجميع المواقع الالكترونية".

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وتقول كلمات الاغنية :"زي القضا وفـ لمح البصر الدنيا تدور وتلف بين شمس وقمر .. فـ الدفا فيه ناس تحس بالخطر .. وناس بتدبل اول ما ينزل المطر".

أغنية "أنا" كلمات: على ومزاج، والحان و توزيع: أوكا، وتسجيل و ميكس وماستر: جورج يعقوب، وعود: يوسف عباس، وكمان: محمود سرور، وفيديو: ميا المهدى.

مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.