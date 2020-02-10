"تقفيل كوري".. تعليق ساخر من عبد الرحيم كمال على الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست عبد الرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعلق بها على اكتساح فيلم "parasite" لجوائز أوسكار 2020.

وكتب كمال: "أربع جوائز للفيلم الكوري(parasite)، الأوسكار السنة دي تقفيل كوري تچنيط كوري أوسكار انما إيه.. نينيچا".

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وقد اقتنص الفيلم معظم الجوائز البارزة في حفل الليلة، إذ حصد جوائز أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل فيلم أجنبي، أفضل فيلم.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.