- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر السيناريست عبد الرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعلق بها على اكتساح فيلم "parasite" لجوائز أوسكار 2020.
وكتب كمال: "أربع جوائز للفيلم الكوري(parasite)، الأوسكار السنة دي تقفيل كوري تچنيط كوري أوسكار انما إيه.. نينيچا".
وقد اقتنص الفيلم معظم الجوائز البارزة في حفل الليلة، إذ حصد جوائز أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل فيلم أجنبي، أفضل فيلم.
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "تقفيل كوري".. تعليق ساخر من عبد الرحيم كمال على الأوسكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.