Parasite يستحوذ وخواكين ينتصر بالجوكر.. القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

انتهى منذ قليل، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92، الذي أقيم على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

ونرصد لكم في هذا التقرير القائمة الكاملة لجوائز الأوسكار:

- أفضل فيلم: Parasite

- أفضل فيلم أجنبي: Parasite

- أفضل ممثل: خواكين فينيكس عن فيلم Joker

-أفضل ممثلة: رينيه زيلوجر عن فيلم Judy

- أفضل ممثل مساعد: براد بيت عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

أفضل ممثلة مساعدة: لورا ديرن عن فيلم Marriage Story

- أفضل مخرج: بونج جون هو عن فيلم Parasite

- أفضل سيناريو أصلي: Parasite

- أفضل سيناريو مقتبس: Jojo Rabbit

- أفضل فيلم رسوم متحركة: Toy Story 4

- أفضل رسوم متحركة قصير: Hair Love

- أفضل فيلم قصير حي : The Neighbors Window

- أفضل تصميم إنتاج: Once Upon a Time in Hollywood

- أفضل تصميم أزياء: Little Women

- أفضل فيلم وثائقي طويل: American Factory

- أفضل فيلم وثائقي قصير: Learning to Skateboard in a Warzone

- أفضل مونتاج صوتي: Ford v Ferrari

- أفضل مكساج صوتي: 1917

- أفضل تصوير سينمائي: 1917

- أفضل مونتاج سينمائي: Ford v Ferrari

- أفضل مؤثرات بصرية: 1917

- أفضل أغنية في فيلم: I'm Gonna Love Me Again عن فيلم Rocketman

- أفضل موسيقى تصويرية: Joker

- أفضل ماكياج وتصفيف شعر:Bombshell.