أوسكار 2020.. Parasite أفضل فيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حصد الفيلم الكوري الجنوبي Parasite، جائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز أوسكار 2020.

وتنافس الفيلم مع أفلام:

Ford v Ferrari

1917

The Irishman

Joker

Jojo Rabbit

Little Women

Marriage Story

Once Upon a Time in Hollywood

ويعد الفيلم أول فيلم كوري جنوبي يحصد هذه الجائزة، ووقد اقتنص الفيلم معظم الجوائز البارزة في حفل الليلة، إذ حصد جوائز أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي، أفضل فيلم أجنبي، أفضل فيلم.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.