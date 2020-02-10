أوسكار 2020.. رينية زيلويجر أفضل ممثلة عن "Judy"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فازت رينية زيلويجر، بجائزة أفضل ممثلة دور رئيسي، عن فيلم "Judy".

وتنافست على الجائزة مع سكارليت جوهانسون؛ عن فيلم: Marriage Story، وسينثثيا اريفو؛ عن فيلم: Harriet، وشارليز ثيرون؛ عن فيلم: Bombshell، وساويرسي رونان؛ عن فيلم: Little Women.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.