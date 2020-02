أوسكار 2020.. مخرج "Parasite" يشيد بسكورسيزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال المخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو في كلمته عقب فوزه بالأوسكار فئة أفضل مخرج: " عندما كنت صغيرا، كانت هناكط جملة أثرت في هي ( الشيء الأكثر شخصية، هو الأكثر إبداع"، وهذا ما تعلمناه من رائعنا المخرج العظيم مارتن سكورسيزي".

وفاز المخرج المخرج الكوري الجنوبي "بونج جون هو"، ، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "Parasite"

وتنافس على الجائزة "مارتن سكورسيزي" بفيلم "The Irishman"، وكوينتن تارانتينو بفيلم "Once Upon A Time In Hollywood"، وتود فيليبس مخرج فيلم joker، وسام ميندز مخرج فيلم 1917.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.