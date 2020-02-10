أوسكار 2020.. خواكين فينيكس يحصد الأوسكار بالـ "Joker "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: فاز الفنان خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Joker". وتنافس في جائزة أفضل ممثل ليونادرو ديكابيو؛ عن فيلم: Once Upon a Time in Hollywood، وآدم درايفر؛ عن فيلم: Pain and Glory، وجوناثان برايس؛ عن فيلم: The Two Popes.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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