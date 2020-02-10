أوسكار 2020.. مخرج "Parasite" الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: فاز المخرج الكوري الجنوبي "بونج جون هو"، ، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "Parasite" وتنافس على الجائزة "مارتن سكورسيزي" بفيلم "The Irishman"، وكوينتن تارانتينو بفيلم "Once Upon A Time In Hollywood"، وتود فيليبس مخرج فيلم joker، وسام ميندز مخرج فيلم 1917.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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