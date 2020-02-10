أوسكار 2020.. "I’m Gonna Love Me Again".. أفضل أغنية أصلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: فازت أغنية"I’m Gonna" Love Me Again" من فيلم "Rocketman"، بجائزة أوسكار أفضل أغنية أصلية.. “I Can’t Let You Throw Yourself Away” – Toy Story 4 “I’m Standing with You” – Breakthrough Advertisements “Into the Unknown” – Frozen II “Stand Up” – Harriet وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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