أوسكار 2020.. Parasite أفضل فيلم أجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: حصد الفيلم الكوري الجنوبي Parasite، جائزة أفضل فيلم أجنبي. وتنافس الفيلم مع أفلام: Corpus Christi – Poland Advertisements Honeyland – North Macedonia Les Miserables – France Pain and Glory – Spain وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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