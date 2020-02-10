تراند اليوم : تصرف صادم من نانسي عجرم بعد أيام من مقتل شاب سوري في فيلتها

موجة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد تصرف قامت به في أعقاب أيام قليلة من مقتل شاب سوري في فيلتها بلبنان .

واحتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد طفلتها "ليا" الذي يوافق يوم 9 فبراير وسط أجواء من البهجة .

وتأتي هذه الاحتفالات في الوقت الذي يواجه فيه زوجها فادي الهاشم اتهاما بالقتل لشاب سوري تواجد في فيلا نانسي عجرم ويدعى محمد حسن الموسى .

وتقل أسرة الشاب إنه قُتلا ظلما بسبب مطالبته بمستحقات تخصه لدى فادي الهاشم .

بينما تقول أسرة نانسي عجرم إن الشاب كان في محاولة لسرقة منزلها فقرروا التصدي له.

