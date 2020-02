شاهد.. تفاصيل قائمة الفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2020

حصد العديد من نجوم الفن العالمي بحفل جوائز توزيع الأوسكار بدورته الـ 92، حيث أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع التدوينات تويتر على الفائزين.

وفاز جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد النجم العالمي براد بيت عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أنيميشن ذهبت إلى فيلم Toy Story 4.

بينما ذهبت جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أنيميشن قصير إلى Hair Love.

وحصل فيلم Parasite على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.

وحصل أيضًا فيلم Jojo Rabbit على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس.

وحصد على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم قصير The Neighbors’ Window.

نال فيلم Once Upon a Time in Hollywood على جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج.

بينما ذهبت جائزة أوسكار لأفضل تصميم أزياء إلى فيلم Little Women.

ونال فيلم American Factory جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي.

وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير، فيلم Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl.

وحازت الفنانة العالمية لورا ديرن على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Marriage Story.

Advertisements

وجائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي ذهبت إلى فيلم Ford vs. Ferrari.

ونال أيضًا فيلم 1917 جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات.

ونال أيضًا فيلم 1917 على جائزة الأوسكار لأفضل تصوير.

وذهبت جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج إلى فيلم Ford v Ferrari.

وذهبت جائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية إلى فيلم 1917.

ونال فيلم Bombshell على جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وشعر.

بينما ذهبت جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي إلى فيلم Parasite.

وفاز فيلم الجوكر على جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية.

وفازت أغنية I’m Gonna Love Me Again على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية في فيلم Rocketman.

وحاز أيضًا فيلم Parasite على جائزة الأوسكار لأفضل إخراج.

وحاز النجم العالمي خواكين فينيكس على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم Joker.

بينما فازت الفنانة العالمية رينيه زيلويجر على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Judy.

وحصل على جائزة حفل توزيع الأوسكار لدروته الـ 92 لعام 2020 فيلم Parasite.