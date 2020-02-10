أوسكار 2020.. ناتالي بورتمان تثأر للمخرجات النساء بفستانها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهزت الممثلة الأمريكية ناتالي بورتمان حدث السجادة الحمراء من أجل تسليط الضوء على أزمة تجاهل المخرجات النساء من محافل الجوائز السينمائية سواء في الأوسكار أو غيرها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن "بورتمان" ارتدت عباءة تحمل على ظهرها أسماء المخرجات النساء اللاتي تم تجاهل أعمالهن -رغم جودتها- هذا العام، وتضمنت القائمة جريتا جرويج مخرجة فيلم "نساء صغيرات"، ولولو وانج مخرج فيلم "الوداع"، ولوريني سكارفاريا مخرجة فيلم "هاستلرز".

واقتصرت قائمة أوسكار أفضل مخرج لهذا العام على الذكور فقط، إذ اشتملت على: مارتن سكورسيزي عن فيلم "الأيرلندي"، وتود فيليبس عن فيلم "الجوكر"، وسام منديز عن فيلم "1917"، وتوينتن تارانتينو عن فيلم "حدث ذات مرة في هوليوود"، وبونج جون هو عن فيلم "طفيلي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تسلط فيها "بورتمان" الضوء على غياب تمثيل الإناث في صناعة الأفلام بهوليوود، إذ قدمت إحدى جوائز الأوسكار قبل عامين بقولها: "وهؤلاء هم كل المرشحين الذكور".





