فيلم "1917" يحصد جائزة أوسكار أفضل تصوير سينمائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل فيلم "1917" على جائزة أوسكار عن أفضل تصوير سينمائي، وهو من بطولة بنديكت كومبرباتش، وأندرو سكوت، وريتشارد مادن، ودين تشارلز تشابمان، وجورج ماكاي، ومارك سترونج، وكولين فيرث، وجون هولينجورث، ودانيال ميس، وروبرت مايسر، وإخراج سام مينديز.

وتدور قصة الفيلم حول جنديين بريطانيين يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

وكانت إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار قد وضعت خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح "دولبي" في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر لتوفير السلامة والأمان في الأماكن الخاصة بوجود وسائل الإعلام وكذلك أماكن المعجبين.