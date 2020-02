ليونارد دي كابريو وبراد بيت.. وجائزة أوسكار تجسد الصداقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل النجم العالمي براد بيت على جائزة أفضل ممثل مساعد في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، المقام حاليا على مسرح "دولبي" في هوليوود بمدينة لوس أنجلوس، وذلك عن شخصيته في فيلم Once Upon a Time in Hollywood، الفيلم الذي شارك فيه البطولة مع النجم ليوناردو دي كابريو.

وقد لفت براد بيت الأنظار قبل صعوده لخشبة المسرح باحتضان النجم العالمي ليونارد دي كابريو الذي رافقه في الفيلم ومسيرته الفنية الطويلة.

ويشارك فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”، للنجمين براد بيت وليونارد دي كابريو، في مسابقة أفضل فيلم بالأوسكار، والذى يضم مجموعة من نجوم الصف الأول في السينما الأمريكية؛ منهم آل باتشينو، ومارجوت روبى والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين؛ هما ريك دالتون ممثل تلفزيوني سابق لمسلسل ينتمي لنوعية “الويسترن” أو الغرب الأمريكي، ويجسده ليوناردو دي كابريو، وكليف بوث”، الممثل البديل له "الدوبلير" الذى يؤدي المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة في هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التي ارتكبتها عائلة "مانسون" في فترة الستينيات من القرن الماضي، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت.