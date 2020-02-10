فيديو وصور.. إيمينم مفاجآة حفل الأوسكار 2020 .. ويغنى Lose Yourself

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم العالمي إمينيم بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبى في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ظهرو النجم الشهير بمثابة مفاجآة بالنسبة لحضور الحفل ومتابعيه حيث لم يعلن القائمون عن اسمه وأنه ضمن النجوم المشاركين باستعراضات غنائية بالحفل. وغني إمينيم البالغ من العمر ( 47 عام ) بحفل الأوسكار أغنيته الشهيرة " Lose Yourself " والتى تفاعل معها الحضور بشكل واضح. يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة. Advertisements

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