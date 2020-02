شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Bombshell يحصد جائزة أوسكار عن أفضل مكياج وتصفيف شعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم Bombshell جائزة أوسكار أفضل أفضل مكياج وتصفيف شعر، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار، المقامة حاليا، بمسرح دولبى، في هوليود، بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فى بطولته بجانب تشارليز ثيرون نيكول كيدمان، مارجو روبى، جون ليثجو، أليسون جاني، مالكولم ماكدويل، كيت ماكينون، كوني بريتون، ليف هيوسون، بريجيت لوندي باين، روب ديلاني، مارك دوبلاس، وكان الفيلم قد حصد جائزة أفضل مكياج في حفل توزيع جوائز الـ bafta.



Bombshell

فيلم Bombshell يدور حول رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء، ومصادفات مقابلته مع مجموعة من النساء، والأجواء السامة التي حدثت في الشبكة.

وكان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.\