"نصيب الأسد".. فيلم 1917 يحصد جائزة أوسكار عن أفضل مؤثرات بصرية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما حصد جائزتين، وهما أفضل مكساج، وأفضل تصوير تصوير سينمائى، حصد فيلم 1917، جائزته الثالثة، وهى أفضل مؤثرات بصرية، ومن المتوقع أن تزيد عدد الجوائز بالنسبة للفيلم، وأيضا يتوقع أن يحصد جائزة أفضل فيلم في نهاية الحفل، وهو من وهو بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، وإخراج سام مينديز، وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

وكان براد بيت قد حصد جائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood للمخرج تارنتينو، فيما فازت لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها بفيلم Marriage Story فيما فاز فيلم (If You're a Girl) Learning to Skateboard in a Warzone، للمخرج كارول ديسينجر، بجائزة أفضل فيلم وثائقى قصير، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.