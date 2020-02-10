شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 18 سنة من تتويجه بالأوسكار.. Eminem يؤدى أغنية Lose Yourself من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 18 عاماً مضوا على تتويج أسطورة الراب الشهير إمينيم – Eminem، بجائزة أفضل أغنية أصلية بأغنيته Lose Yourself في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2002، التي نافس بها آنذاك مع عدد كبير من الأغاني.

ولم يحضر ‎The Marshall Mathers، أنداك لحفل توزيع جوائز الأوسكار، ظناً منه بصعوبة تحقيقه للجائزة الأشهر في التاريخ، والتي ترشحت عن فيلمه الشهير 8Mile، الذي عرض عام 2002، وحقق نجاحاً كبيراً في السينمات.

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وبعد مرور 18عاماً على تحقيقه للجائزة، حرصت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية المنظمة لحفل الأوسكار، على استضافة مطرب الراب الشهير في الدورة الـ 92، من أجل إداء أغنيته الشهير من جديد وسط الحاضرين في مسرح دولبي بهوليوود، ليشعل حماس الجمهور بإدائه الرائع.

ظهور The Marshall على مسرح دولبي الشهير، اشعل حماس الكثير من المشاهير على رأسهم الممثل العالمي ليوناردو دي كابريو والممثلة العالمية تشارليز ثيرون والممثلة العالمية جال جادوت، اللذان حرصا على الرقص اثناء الاغنية.

وفي تصريحات سابقة للمطرب صاحب الـ47 عاماً، قال فيها "لقد كنت نائماً لحظة توزيع الجوائز في المنزل، ولم أصدق انني سأفوز بتلك الجائزة أنداك".

وظهر أسطورة الراب الشهير إمينيم - Eminem ضمن استعراضات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 المقامة حالياً على مسرح دولي بهوليوود، ليكون المفاجئة الأكبر من القائمين على الحفل للحاضرين، حيث انه لم يكن ضمن قائمة المؤديين للحفل الذي أعلنت عنه الأكاديمية منذ أيام.