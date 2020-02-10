شاهد رد فعل بيلى إيليش على غناء كريستين ويج ومايا رودولف بحفل الأوسكار 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن عدسات المصورين الليلة بحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، لم تترد فى التقاط أى مشهد ليتعرف متابعو وعشاق السينما على كل تفاصيل حفل الأوسكار الذي يعد الحدث الفني الأهم والأشهر في العالم.
وكانت بإحدى فقرات الحفل " الساخرة" قدمت كريستين ويج ومايا رودولف إحدى الأغنيات معا بطريقة مضحكة، ولكن يبدو ان النجمة العالمية بيلي إيليش كانت تشعر بضيق شديد من أداء النجمتين علي المسرح ، حيث ظهرت بيلي وجي تظهر على وجهها بعض تعبيرات الاستياء من أداء مايا وكريستين.
يذكر أن إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار تسعى لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.
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