شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار 2020 .. فيلم 1917 أفضل تصوير سينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم 1917 بجائزة أوسكار عن أفضل تصوير سينمائى، وهو بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، وإخراج سام مينديز، وتدور قصته حول جنديان بريطانيان يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو اثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

شهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، تم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري.