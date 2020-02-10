شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تعلن عن عودة الموسم الثالث من مسلسل You فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس، عن تجديد مسلسل الدراما You، إلى موسم ثالث، وذلك بعد أن أكدت مؤلفة العمل سيرا جامبل، على ذلك بعد أسبوع من طرح الموسم الثانى، في أواخر العام الماضى، 2019، وكشف التقرير الذى نشر على موقع " thedigitalweekly "، أن الموسم الثالث من العمل سيصل إلى الشبكة في أبريل 2021، وسيتكون الموسم الجديد من 10 حلقات.

إلى ذلك كشفت الشبكة عن بعض الخطوط، التي سيسر عليها الموسم الثالث من مسلسل You، حيث سيكون الموسم الجديد أكثر أهمية من الموسام السابقة، حيث أنه سيكشف المزيد من الحقائق.

وكانت قد صرحت سيرا جامبل مؤلفة العمل بـ "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودارالموسم الأول في نيويورك ، أما عن الموسم الثاني فـ دار فى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذي نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخر غير الذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شيء في المشهد الأخير هو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو".

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وأضافت جامبل :" وسيكون على جو أن يتعلم أن ألا يستمر فى البحث عن الشخص التالي ليعلق آماله وأحلامه عليه، ولكن يبدو أنه سيقع في نسخة من نفس النمط.، وبالتأكيد لا يمكننى التأكيد على مسار الموسم الثالث، ولكننى من الممكن أن أكد أن الأمور لن تسير على نحو جيد لـ جو".

المسلسل يدور استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، حيث يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين، عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقه ليكون معها.

مسلسل You من بطولة بن بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت.

عرض الموسم الأول من مسلسل You في 9 سبتمبر من عام 2018، وحصل على تقييم 7.7 على موقع "imdb".