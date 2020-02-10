محمد رمضان يعتذر للطيار ضحية صورته ويتعهد بدعمه

الإثنين 10 فبراير 2020

تعهد الفنان المصري محمد رمضان بحل مشكلة الطيار أشرف أبواليسر الموقوف عن العمل بسببه.



وقال "رمضان" إنه لن يتخلى عنه، مضيفا: "مستاء لقطع عيشه، وأعتذر له على الهواء، واللي يعوضه أنا هعمله".

وتابع رمضان في مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية: "الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة الكبيرة.. حاولت بالفعل إعادته للعمل، والموضوع تابع لسلطة الطيران المدني، ولكنها كيان لا يمكن لشخص أن يتدخل في عملهم، حاولت بقدر الإمكان أفهمهم أني لا سقت طيارة ولا عملت حاجة وأخذت فقط صورة تذكارية".

وأضاف: "لم ولن أتخلى عنه.. أي شيء يطلبه أنا تحت أمره.. ودي مش أخلاقنا ولا أخلاق ولاد البلد، أنا مولود في منطقة شعبية وصعيدي ووالدتي من الغربية، فأصولي تمنعني أن أتخلى عن حد تعرض للأذى بسببي".

وأعرب رمضان عن أمله في أن يصل صوته إلى سلطة الطيران المدني، لإيجاد حل آخر غير إيقاف الطيار مدى الحياة.

وكشف الطيار المصري أشرف أبواليسر، أمس السبت، تفاصيل وقفه عن عمله مدى الحياة، بسبب الفيديو الذي نشره الممثل المصري محمد رمضان في سبتمبر/أيلول الماضي وهو على مقعد الطيار، وقال فيه إنه يقود الطائرة.

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وقال أبواليسر إن الفنان محمد رمضان طلب منه أن يلتقط صورة تذكارية لكي يعرضها على ابنه، مشيرا إلى أن الطائرة كانت خاصة وكان على متنها 8 ركاب فقط.

وأضاف الطيار الموقوف في فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "الفنان محمد رمضان نشر فيديو على السوشيال ميديا دون علمي، ما يخالف جميع الأعراف والقوانين".

وتابع "عندما واجهته بأن ما فعله سيتسبب في إيذاء طاقم الطائرة، رد وقال: لا تقلق.. كل شيء تحت السيطرة واعتبر الموضوع منتهيا".

وأوضح: "القضية أصبحت قضية رأي عام، والموضوع لم ينتهِ كما قال الفنان محمد رمضان، وصدر قرار بإيقافي مدى الحياة عن الطيران، رغم تاريخي في التدريس بكلية الطيران على طرازات مختلفة من الطائرات".

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية أصدرت قرارا بإيقاف الطيار ومساعده في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، الذي يظهر قيادة الفنان محمد رمضان لإحدى الطائرات.

وأوضحت أنه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، حيث تبين أن المقطع صحيح، وتم بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية.