"توي ستوري 4" يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل فيلم الرسوم المتحركة "توي ستوري 4" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 المقامة حالياً على مسرح دولبي بهوليوود، كما حصد فيلم "هير لاف" على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير في حفل الأوسكار.
وكان النجم العالمي براد بيت قد حصد جائزة أفضل ممثل مساعد عن دورة في فيلم "ذات مرة في هوليوود "Once Upon a Time in Hollywood".
وشهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، كثيرا من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وستكون الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحا لجائزة أفضل ممثلة وممثل في الأوسكار 2020.
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