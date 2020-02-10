للمرة الأولى.. براد بيت يحصد الأوسكار أفضل ممثل مساعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز براد بيت بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "ذات مرة في هوليوود" (وانس آبون أتايم إن هوليوود) ،في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية في مسرح دولبي بلوس أنجلوس مساء الأحد.
وهذه أول مرة يفوز فيها بيت (56 عاما) بجائزة أوسكار للتمثيل بعد 30 عاما في صناعة السينما.
وسبق أن فاز بيت بإحدى جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية كمنتج في 2014 لأفضل فيلم وهو " عبد لاثني عشر عاما" (12 يرز أسليف).
ولعب بيت في فيلم "ذات مرة في هوليوود" دور دوبلير لنجم تلفزيوني بدأ نجمه في الأفول ويجسده الممثل ليوناردو دي كابريو.
وقال بيت على المسرح لدى تسلمه الجائزة: "أنا مندهش بعض الشيء.. لست الشخص الذي أنظر للوراء، ولكن هذا يجعلني أفعل ذلك".
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