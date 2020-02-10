شكرا لقرائتكم خبر عن من هنا اختارت جال جادوت تصميم فستانها من أجل حضور حفل الاوسكار 2020 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية جال جادوت أنها تسعى دائما لتكون من أشيك النجمات وأكثرهم رقيا، وهو ما أثبتته بالفعل الليلة خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار المقام على مسرح دولبى فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

وارتدت جال جادوت البالغة من العمر ( 34 عاما ) فستان من الدانتيل باللون الأسود من أعلي وبالجزء السفلى كان الفستان مصنوع من حرير الاورجانزا باللون الوردي والفستان من تصميم دار أزياء "Givenchy Haute Couture".

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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