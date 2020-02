شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة الأوسكار.. إمينيم يشعل مسرح دولبى وسط تصفيق حار "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر أسطورة الراب الشهير إمينيم - Eminem ضمن استعراضات حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92 المقامة حالياً على مسرح دولبي بهوليوود، ليكون المفاجئة الأكبر من القائمين على الحفل للحاضرين، حيث إنه لم يكن ضمن قائمة المؤديين للحفل الذى أعلنت عنه الأكاديمية منذ أيام.

وظهر أسطورة الراب الشهير على مسرح دولبى وهو يغني أغنيته الشهيرة Lose Yourself، وفى الخلفية بانر لألبومه الأخير الذى طرحه منذ أيام قليلة.

حصد فيلم الرسوم المتحركة ‘Toy Story 4، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار، كما وفاز الممثل العالمي براد بين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه Once Upon a Time in Hollywood، وحصد فيلم فيلم Jojo Rabbit على جائزة أوسكار أفضل سيناريو فيلم مقتبس، وحصد فيلم Parasite على جائزة أوسكار لأفضل سيناريو، وحص فيلم Little Women، على جائزة أفضل تصميم أزياء، وحصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood، على جائزة أفضل تصميم إنتاج، كما حصد فيلم The Neighbors’ Window على جائزة افضل فيلم قصير.

Advertisements

شهدت الفترة الأخيرة داخل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، الكثير من الهجوم بسبب غياب الممثلين أصحاب البشرة السمراء عن حصد الجوائز، وسرعان ما دشن حملة بعنوان OscarsSoWhite، من أجل محاربة العنصرية التي تشهدها الأوسكار، وسيكون ترشيح الممثلة سينثيا إريفو، التي جسدت شخصية هارييت توبمان، في فيلم "Harriet"، والتي ستكون الممثلة الوحيدة صاحبة البشرة السمراء بين 20 مرشحًا لجائزة أفضل ممثلة وممثلة وداعمة في الأوسكار، والتي تقترب ايضاً من تحقيق التاريخ في حال فوزها بالجائزة، بعد ان شهدت الدورة الأخيرة غياب الترشيحات من قبل الممثلين أصحاب البشرة السمراء، وكانت أخر من حققتها الممثلة العالمية هالي بيري عام 2001 لتكون أول ممثلة من أصول أفريقية تحقق تلك الجائزة.

وسعيا من إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق وضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس خطة لإغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود المقام به الحفل وحول هايلاند سنتر.

ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، تم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue وOrange Driv، وسيظل مغلقًا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجارى.