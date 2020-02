شكرا لقرائتكم خبر عن "فشار بالملح" وجبة للحاضرين فى حفل الأوسكار.. Oscars 2020 والان مع تفاصيل الخبر

حرص أحد الحاضرين ضمن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 92، على توثيق الوجبات الخفيفة التي يوزعها القائمين على الحفل على الحاضرين من فئات المدعوين والصحفيين، والتي شملت أكياس "فشار بالملح" وزجاجات المياه الغازية فقط.



وجبات الفشار

حصد فيلم الرسوم المتحركة ‘Toy Story 4، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار، كما وفاز الممثل العالمي براد بين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه Once Upon a Time in Hollywood، وحصد فيلم فيلم Jojo Rabbit على جائزة أوسكار أفضل سيناريو فيلم مقتبس، وحصد فيلم Parasite على جائزة أوسكار لأفضل سيناريو، وحص فيلم Little Women، على جائزة أفضل تصميم أزياء، وحصد فيلم Once Upon a Time in Hollywood، على جائزة أفضل تصميم إنتاج، كما حصد فيلم The Neighbors’ Window على جائزة افضل فيلم قصير.