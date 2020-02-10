شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتعاون مع محمد عاطف فى أغنيتى "أنا لوحدى" و "يا مراكبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب رامى جمال مع الشاعر الغنائي محمد عاطف في أغنيتين بألبوم الجديد الأولى تحمل اسم ألبوم الجديد وهي "أنا لوحدي"، والثانية "يا مراكبي"، وهما من ألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى أعلن رامى جمال لطرح كليب جديد من ألبوم الجديد، وهى أغنية تحمل اسم "سقف" من كلمات الشاعر مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقي توما، ومن المقرر أن يتم طرحه في عيد الحب علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد الملكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

يذكر أن آخر ألبومات رامى جمال، بعنوان "ليالينا" والذى طرحه قبل عام، وضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وكان من ضمن أغنياته: "بحاول أنساكى" و"راح لحاله" و"مفيش منها" و"هخونك" و"النظرة الأولى" و"فوق"، وما اتكلمناش"، و"لولا"، و"مش كفاية"، و"جربت أنساك"، و"ليالينا"، و"من كتير"، و"أنساها ليه"، وتعيشي ليا"، و"ماتظلمنيش"، و"دي العيون".

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وأعلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق فى نوفمبر الماضى، بعد ظهور بقع بيضاء اللون بمناطق بجسده، دون أن يجد له علاجا، وقرر أن يشارك الجمهور الأمر ليضع حلين أمامه إما الاعتزال أو أن يتقبله الجمهور بهذا الشكل، إلا أنه وجد دعماً كبيراً من الجمهور من زملائه كذلك ليحصل على طاقة ايجابية كبيرة جعلته يكمل مشواره الغنائى ويعود لمزاولة نشاطه ويستعد حالياً لطرح ألبومه الجديد "أنا لوحدى".