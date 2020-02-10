شكرا لقرائتكم خبر عن "على طريقتها الخاصة".. شاهد كيف دعمت ناتالى بورتمان المخرجات النساء بأوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت النجمة العالمية ناتالى بورتمات لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020 المقام على مسرح دولبى في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان بخطة النجمة الشهيرة أن تظهر للعالم، وكيف تدعم المخرجات النساء اللاتى تجاهل الأوسكار ترشحهم هذا العام للدخول بالمنافسة.

وظهرت ناتالي بورتمان بفستان ذو تصميم مذهل من مجموعة تصميمات دار أزياء " Dior " حمل أسماء المخرجات التى لم يتم ترشحهم للأوسكار هذا العام، ومن أبرزهم جريتا جيرويج ولولو وانج، حى ثاكنت بورتمان أنها تدعمهم علي طريقتها الخاصة بعد أن سيطر هذا العام المخرجين الرجال علي ترشيخات الأوسكار لأفضل مخرج.

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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