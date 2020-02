شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب طويل..أوسكار 2020 ينصف أصحاب البشرة السمراء بفيلم Love Hair والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح كل من ماثيو شيري وكارين روبيرت توليفر، في حصد أولى جوائز أصحاب البشرة السمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الـ 92، عن فيلمهما Love Hair كأفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

وتأتي هذه الجائزة بعد معاناة كبيرة لأصحاب البشرة السمراء في حفل الأوسكار على مدار التاريخ، حيث ركز الكثيرين خلال الفترة الأخيرة على تسليط الضوء على العنصرية التي يتعرض لها أصحاب البشرة السمراء في الاوسكار، وهو ما يعد النجاح الأول لهما في تلك الدورة.

حصد فيلم الرسوم المتحركة ‘Toy Story 4، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار، كما وفاز الممثل العالمي براد بين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه Once Upon a Time in Hollywood، وحصد فيلم فيلم Jojo Rabbit على جائزة أوسكار أفضل سيناريو فيلم مقتبس، وحصد فيلم Parasite على جائزة أوسكار لأفضل سيناريو.