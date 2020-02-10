شكرا لقرائتكم خبر عن "وهو على الهوا".. براد بيت يرقص مع تارانتييو لحظة دخوله على السجادة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يهتم النجم براد بيت بكونه على الهواء مباشرة في لقاء تليفزيونى من حفل توزيع جوائز الأوسكار، وذلك حينما مر بجواره المخرج تارانتينو، والذى ما أن رأى براد بيت، حتى قام بتنفيذ رقصة شهيرة، ليقوم براد بيت بتقليده، وهو يقف بجوار المذيعة التي تجرى معه الحوار، وسرعان ما انتشرت المقطع على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكانت حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، قد بدأت منذ قليل، وقد وصل عدد من النجوم والنجمات لحفل الأوسكار ومن أبرزهم حتى الان النجم واكين فينكس، بطل فيلم "جوكر" وليوناردو دي كابريو وروبرت دى نيرو، وآل باتشينو، وبراد بيت، وسكارليت جوهانسون، وسلمى حايك، والمغنى بيلى بورتر، والذى أثار الجدل بفستانه، وأسرة فيلم 1917، وأسرة فيلم parasite، وغيرهم من النجوم.

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براد بيت وتارنتينو

يتنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.