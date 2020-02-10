شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان مثير ومجوهرات قيمة.. هكذا ظهرت سينثيا إيريفو بحفل الأوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بإطلالة أنيقة وساحرة استطاعت النجمة العالمية سينثيا إيريفو أن تثير ضجة بمجرد وصولها لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قابلت المصورين باتسامة عريضة قتركزت عليها العدسات لعدة دقائق.

وظهرت سينثيا إيريفو بفستان ذو تصميم مثير باللون الأبيض وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء "Atelier Versace"، أما حذائها فكان من مجموعة تصميمات دار "Stuart Weitzman"، وارتدت مجوهرات قيمة من تصميم "Piaget ".

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يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.