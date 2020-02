شكرا لقرائتكم خبر عن أدينا مينزيل تبدع بأغنيتها الشهيرة فى فيلم Frozen 2 بحفل الأوسكار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مسرح دولي حالياً، عرض المطربة العالمية ادينا مينزيل، عن أغنيتها الشهيرة Into the Unknown، ضمن استعراضات حفل الأوسكار في دورته الـ 92.

الأغنية التي قدمتها مينزيل هي التي طرحتها في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Frozen 2، ونجحت بها في خطف أنظار الحاضرين في إداءها المتقن على المسرح الأشهر في هوليوود، وسط تصفيقات حاره من النجوم والمشاهير الذين يحضرون الحفل.

حصد فيلم الرسوم المتحركة ‘Toy Story 4، على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار، كما وفاز الممثل العالمي براد بين بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلمه Once Upon a Time in Hollywood، وحصد فيلم فيلم Jojo Rabbit على جائزة أوسكار أفضل سيناريو فيلم مقتبس، وحصد فيلم Parasite على جائزة أوسكار لأفضل سيناريو.