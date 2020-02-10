شكرا لقرائتكم خبر عن "شياكة وأناقة".. ليوناردو دى كابريو بحفل الأوسكار 2020 (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم العالمي ليوناردو دى كابريو لحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبى فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان بصحبة النجم البالغ من العمر ( 45 عاما) صديقته كاميلا موروني.

ظهر ليوناردو دى كابريو الذى عُرف بوسامته وأناقته على السجادة الحمراء مرتديا "بدلة" من إبداع دار أزياء "Giorgio Armani"، فى حين ظهرت كاميلا بفستان ذو تصميم بسيط من مجموعة تصميمات دار "Carolina Herrera " وانتقت مجوهراتها من "Tiffany and Co. jewelry "

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.

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