Little Women يفوز بجائزة أفضل تصميم أزياء فى حفل الأوسكار 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم Little Women، جائزة أفضل تصميم أزياء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، والمقامة حاليا في هوليود.
فيلم Little Women المقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى الكوت الكلاسيكية، يسرد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868 وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرأة فى تلك الفترة.
Little Women
فيلم Little Women بطولة إيما واتسون، فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان.
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