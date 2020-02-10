شكرا لقرائتكم خبر عن ذات الرداء الأبيض.. رينيه زيلويجر بفستان مذهل من تصميم Armani Privé بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة العالمية رينيه زيلويجر مذهلة بفستانها الأبيض الذى سحرت به العالم بمجرد وصولها على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد اختارت الممثلة البالغة من العمر ( 50 عاما) فستانها الـ one-shoulder من تصميم دار أزياء "Armani Privé " وهو الفستان الذي صمم خصيصا لها، في حين اختارت حذائها من مجوعة تصميمات دار "Jimmy Choo "، أما مجوهراتها فكانت من "David Webb".

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.