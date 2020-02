شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يحتضن ليوناردو دى كابريو لحظة فوزه بجائزة الأوسكار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تخرج جائزة أفضل ممثل مساعد في الأوسكار، عن توقعات الجمهور والنقاد، حيث فاز براد بيت بالجائزة، بعد منافسة شرسة مع عدد كبير من النجوم الكبار، مثل آل باتشينو، وتوم هانكس، حيث فاز براد بيت بالجائزة عن فيلم ONCE upon a time in Hollywood، للمخرج تارنتينو.

بمجرد إعلان اسم براد بيت فائزا بجائزة أفضل ممثل مساعد، قام من مكانه، واحتضن ليوناردو دى كابريو، والذى زامله في الفيلم، وأيضا في مسيرته الفنية، فيما حرص براد بيت على دخول المسرح بشكل استعراضىى راقصا أمام الجمهور، حيث ألقى كلمة قصيرة عقب فوزه بالجائزة.

وكانت حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، قد بدأت منذ قليل، وقد وصل عدد من النجوم والنجمات لحفل الأوسكار ومن أبرزهم النجم واكين فينكس، بطل فيلم "جوكر" وليوناردو دي كابريو وروبرت دى نيرو، وآل باتشينو، وبراد بيت، وسكارليت جوهانسون، وسلمى حايك، والمغنى بيلى بورتر، والذى أثار الجدل بفستانه، وأسرة فيلم 1917، وأسرة فيلم parasite، وغيرهم من النجوم.

تنافس مجموعة من الأعمال القوية على جوائز الأوسكار، والتي تعد أهم جائزة سينمائية عالمية، ينتظرها كل المهتمين بالسينما في كل أنحاء العالم.

تشهد فئة أفضل فيلم سينمائى في الأوسكار، منافسة قوية بين العديد من الأفلام الناجحة، خلال العام 2019، وهى الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا، ونقديا معا، ويدخل ضمن قائمة أفضل فيلم، أفلام Ford v Ferrari، وJOKER، وonce upon a time in hollywood، وParasite، وthe irishman، وMarriage Story، و1917، وJojo Rabbit، وLittle Women.