شكرا لقرائتكم خبر عن "بفضل Chanel".. بينلوب كروز الأكثر أناقة على السجادة الحمراء بحفل Oscars 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية بينلوب كروز واحدة من أكثر نجمات العالم أناقة ، وهو ما يظهر دائما بإطلالاتها بالحفلات الكبرى والمهرجانات.

وخطفت بينلوب كروز الأضواء نحوها منذ قليل وذلك بمجرد وصولها بحفل توزيع جوائز الأوسكار المقام علي مسرح دولبي فى هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت علي الـ red carpet بفستان ذو تصميم مذهل باللون الأسود وهو من تصميم دار أزياء "Chanel " وهو واحد من أهم وأشهر دور الأزياء فى العالم الذى تعشق تصميماته نجمات العالم.

يذكر أن تسعى إدارة حفل توزيع جوائز الأوسكار لتوفير السلامة والأمان بشتى الطرق حتى يخرج الحفل للعالم بشكل مشرف كالعادة، ففى بيان رسمي جاء فيه: "لضمان السلامة العامة ودعم إستراتيجيات الأمن وتسهيل إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ووضعت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ومدينة لوس أنجلوس اللمسات الأخيرة على خطط إغلاق الشوارع حول مسرح دولبي في هوليوود والمقرر أن يقام به الحفل كذلك الشوارع حول هايلاند سنتر في هوليوود ، ولاستيعاب الصحافة ومناطق تواجد المعجبين والسجادة الحمراء لجوائز الأوسكار، سيتم إغلاق Hollywood Boulevard بين Highland Avenue و Orange Drivابتداء من الساعة 3 صباحا بدء من يوم الأحد 2 فبراير ، وسيظل مغلقا حتى الساعة 6 صباحا في يوم الأربعاء 12 فبراير الجاري، وحسب البيان أنه من يوم الأحد 26 يناير الماضي وحتي إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 9 فبراير، سيتم إغلاق شوارع إضافية لفترات متفاوتة.