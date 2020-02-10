لورا ديرن.. أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن "Marriage Story"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فازت الفنانة لورا ديرن بجائزة أوسكار أفضل ممثلة في دور مساعد،، عن دورها فيلم "Marriage Story".

وتنافست لورا مع سكارليت جوهانسون، Jojo Rabbit، ومارجريت روبي، Bombshell، وفلورانس بوش، Little Women، وكاثي باتيس، Richard Jewell.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.