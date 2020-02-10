محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حصل براد بيت على الأوسكار لأول مرة في تاريخه لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".
وقال براد بيت خلال كلمته إنه يهدي الجائزة لأولاده، كما أنتقد محاكمة الرئيس الأمريكي ترامب، ووجه براد بيت الشكر للمخرج ترانتينو مخرج فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، ووصفه بالعبقري.
وتنافس براد بيت مع جو بيكسي، The Irishman، أنطوني هوبكيز، The Two Popes، وآل باتشينو، The Irishman، وتوم هانكس، A Beautiful Day in the Neighborhood.
وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزه بأول أوسكار.. براد بيت يُهدى الجائزة لأولاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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