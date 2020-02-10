بعد فوزه بأول أوسكار.. براد بيت يُهدى الجائزة لأولاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حصل براد بيت على الأوسكار لأول مرة في تاريخه لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".

وقال براد بيت خلال كلمته إنه يهدي الجائزة لأولاده، كما أنتقد محاكمة الرئيس الأمريكي ترامب، ووجه براد بيت الشكر للمخرج ترانتينو مخرج فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، ووصفه بالعبقري.

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وتنافس براد بيت مع جو بيكسي، The Irishman، أنطوني هوبكيز، The Two Popes، وآل باتشينو، The Irishman، وتوم هانكس، A Beautiful Day in the Neighborhood.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.