"American Factory" يحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي.. وخروج الافلام السورية دون جوائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: فاز فيلم "American Factory" بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي. وتنافس الفيلم مع أفلام for sama و The Cave، و The Edge of Democracy، وHoneyland. Advertisements وخرج الفيلم السوري for sama للمخرجة السورية وعد الخطيب، والفيلم السوري "the cae" بدون جوائز. وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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