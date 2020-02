Once Upon a Time in Hollywood يحصد الأوسكار في تصميم الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: فاز فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بجائزة أوسكار أفضل تصميم إنتاج. وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

