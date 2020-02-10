Little Women يفوز بجائزة أوسكار أفضل أزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: فاز فيلم Little Women بجائزة أوسكار أفضل تصميم أزياء. وتنافس الفيلم مع أفلام "The Irishman، وJojo Rabbit، وJoker، وOnce Upon a Time in Hollywood. وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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