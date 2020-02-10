"The Neighbors' Window" يحصد أوسكار أفضل فيلم قصير حي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: فاز فيلم "The Neighbors' Window" ، بحائزة أوسكار أفضل فيلم قصير حي. وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.

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