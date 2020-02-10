Jojo Rabbit يحصد الأوسكار في فئة أفضل سيناريو مقتبس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

فاز فيلم Jojo Rabbit، بجائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس.

وتدور أحداث الفيلم حول الحرب العالمية الثانية، حيث يكتشف الفتى (جوجو) والذي يخدم في جيش (هتلر) أن والدته (روزي) تخبيء صبيًا يهوديًا في منزلهم، ويسعى (جوجو) لإخفاء الأمر عن قائده.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.