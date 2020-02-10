parasite يحصد أوسكار أفضل سيناريو أصلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حصل المخرج والمؤلف بونج جون هو، على جائزة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم parasite .

وتنافس بونج جون هو، مع كوانتين تارانتينو، ونوح بامبيش، وريان جونسون، وسام ميندز.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.