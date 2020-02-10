فيديو| لحظة إعلان فوز براد بيت بالأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

رصدت كاميرات حفل الأوسكار، فيديو لرد فعل الفنان براد بيت على فوزه بالأوسكار لأول مرة في تاريخه لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وتنافس براد بيت مع جو بيكسي، The Irishman، أنطوني هوبكيز، The Two Popes، وآل باتشينو، The Irishman، وتوم هانكس، A Beautiful Day in the Neighborhood.

وانطلقت النسخة 92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، الذي يُقام على مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.